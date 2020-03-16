شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل امتحانات دورة أبريل لمحو أمية 35703 دارس في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على تأجيل امتحانات محو الأمية دورة إبريل 2020، والمقرر عقدها خلال الفتره من 18 مارس حتي 2 إبريل المقبل، لحين شعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس، ومنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المتقدمين لأداء الإمتحانات للحصول على شهادة محو الأمية.

كان عمرو شعلان، مديرعام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ للموافقة على تأجيل امتحانات دورة إبريل والمتقدم لها 35703 دارس، للحصول على شهادة محو الامية، نظرا لتعليق الدراسة بجميع المدارس والجامعات على مستوي الجمهورية، لفترة مؤقتة ولمنع التجمعات واتخاذ كافة الاجاءات الاحترازية لمواجهة الفيروسات والأمراض المستجدة، ومن جانبه قرر المحافظ تأجيل الامتحانات لحين شعار آخر حرصا على السلامة والصحة العامة للجميع.