شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير عربات ومحطات قطار أبوقير بالإسكندرية لمكافحة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت هيئة سكك حديد الإسكندرية، الإثنين، عملية تطهير وتعقيم لعربات ومحطات قطار أبوقير، حرصًا على سلامة الركاب الذين يقدر عددهم بنحو نصف مليون راكب يوميًا.

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وتأتي حملات التعقيم والتطهير ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

وأكد مصدر بهيئة السكك الحديدية بالإسكندرية في تصريحات صحفية، الإثنين، أن أعمال التطهير شملت كافة عربات القطار إلى جانب 16 محطة موزعة على الخط البالغ طوله 22 كيلو متر، وذلك بدءًا من محطة مصر وحتى محطة أبوقير.

يشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، تواصل شن حملات مكبرة لغلق المراكز التعليمية ومحال الألعاب الإلكترونية «البلاي ستيشن» بمختلف أنحاء المحافظة، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

تطهير عربات ومحطات قطار أبوقير بالإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تطهير عربات ومحطات قطار أبوقير بالإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تطهير عربات ومحطات قطار أبوقير بالإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تطهير عربات ومحطات قطار أبوقير بالإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا

تطهير عربات ومحطات قطار أبوقير بالإسكندرية ضمن إجراءات مواجهة كورونا