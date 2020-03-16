شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يكبد السياحة العالمية 62 مليار دولار.. والطيران 30 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، إن شركة تيوي العالمية أحد أكبر منظمي الرحلات، أعلنت تعليق أعمالها بالكامل مؤقتًا، وقررت وقف جميع الرحلات السياحية والرحلات البحرية وعمليات الفنادق حتى إشعار آخر، واتخذت تدابير صارمة، وتتقدم بطلب للحصول على ضمانات حكومية لدعم الشركة حتى يمكن استئناف العمليات التجارية العادية.

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وأضاف مستشار منظمة السياحة العالمية، أن خسائر قطاع السياحة على مستوى العالم بلغت حتى الآن حوالي 62 مليار دولار أمريكي وشلل بجميع الوجهات السياحية على مستوى العالم.

وتابع البطوطي أن خسائر حجم خسائر سياحة المؤتمرات والحوافز والمناسبات وحدها بلغت 42 مليار دولار من حجم خسائر القطاع السياحي، فيما بلغ حجم خسائر السياحة الأوربية 2 مليار يورو، مقدرًا معدل حجم خسائر القطاع شهريًا مليار يورو حول العالم، بينما بلغ حجم حسائر قطاع الطيران حتى الآن 30 مليار دولار حول العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة، تأجيلها من 23 مارس الجاري إلى 29 مايو المقبل، بسبب صعوبة الطيران وعدم وجود شركات ناقلة وصعوبة وصول المتسابقات بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا. ويعد الحدث أحد أهم عناصر أجندة الترويج للقطاع السياحي المصري.