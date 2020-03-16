شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يعقد اجتماع المكتب السياسي بحضور رئيس الحزب الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المكتب السياسي بحزب مستقبل وطن اجتماعه التنظيمي الدوري، الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب الجديد، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، فيما يتعلق بالتوعية ومواجهة فيروس «كورونا» المستجد، وكذلك مناقشة خطة الفعاليات والمبادرات المجتمعية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وشارك في حضور اجتماع المكتب السياسي للحزب، أعضاء الأمانة العامة المركزية كافة، وأمناء الحزب بمختلف المحافظات.

Advertisements

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب الجديد، إن «الاجتماع تناول بحث الاستعداد لشهر رمضان، وكذلك مناقشة خطة مكافحة ومواجهة فيروس كورونا المستجد»، مثمنًا القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وأجهزتها المختلفة، مؤكدًا على حرص حزب مستقبل وطن بكل قياداته وأعضائه، على الالتزام بكافة توصيات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه، شدد المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام، على «استمرار حزب مستقبل وطن، في تنفيذ كافة الفعاليات والخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية»، منوها إلى «قيام الحزب بدوره المجتمعي والوطني في توعيه المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد».

وأوضح «رشاد» أن «خطة الحزب فيما يتعلق بالتوعية من خطر فيروس كورونا، ستتمثل في توزيع الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه، في مختلف المحافظات، الصادرة وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن توزيع أدوات الوقاية الطبية المقاومة للفيروس، من المطهرات ومواد التعقيم».