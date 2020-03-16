شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «كورونا».. «الصحة» تقدم 3 نصائح بسيطة لتقوية المناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الاثنين، نصائح بسيطة لتقوية المناعة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر».

جاء ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، واتخاذ دول العالم العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

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ومن النصائح التي عددتَّها وزارة الصحة لتقوية المناعة:

- العسل الأبيض معزز للمناعة

ملعقة من العسل الأبيض على كوب من الماء صباحًا يرفع من المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي.

- كوب عصير البرتقال بالجزر

عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، فالجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، والبرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

- طبق السلطة يعزز المناعة

الخضار الطازج هو المصدر الغني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعًا ويحتوي على خضروات من كل لون، الأحمر مثل (الطماطم والفلفل الأحمر)، والأصفر مثل (الفلفل الأصفر والجزر)، والأخضر مثل (الخيار والجرجير والخس)، والأبيض مثل (الفجل والبصل)، والبنفسجي مثل (البنجر).