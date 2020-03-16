شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تتخذ عدة إجراءات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت جامعة الأزهر عدة إجراءات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتطهير وتعقيم كافة المباني، وإخلاء المدن الجامعية (بنين وبنات) في القاهرة والأقاليم، والبدء في تعقيمها وصيانتها وتجهيزها لاستقبال الطلاب بعد استقرار الأوضاع، بالإضافة إلى تأجيل الاختبارات التي كان من المقرر عقدها في هذين الأسبوعين لحين استقرار الأوضاع.

وذكرت الجامعة في بيان اليوم الاثنين أنه تم البدء في نظام التعليم عن بعد في كليات قطاعات (اللغة العربية، أصول الدين، الشريعة والقانون، التجارة) وكذلك بعض الكليات العملية من خلال بث شرح الدروس التي كان من المقرر شرحها في هذين الأسبوعين على موقع الجامعة ومواقع الكليات المعنية، فضلًا عن توفير بعض التطبيقات التي تساعد على نظام التعليم عن بعد للكليات.

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وأشارت إلى أنه سيتم تأجيل الرحلات العلمية والتدريب الميداني والندوات وورش العمل والمؤتمرات لحين استقرار الأوضاع، وقصر الحضور في مناقشات الرسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه) على لجنة المناقشة والحكم والباحث وعدد من المتخصصين من داخل الكلية، على أن تعقد المناقشة في مكان صحي.

وأشارت الجامعة إلى التواصل مع وزارة الزراعة للاستمرار في عملية تعقيم المستشفيات وبعض الكليات بالجهود الذاتية.

ولفتت الجامعة إلى أنه تم توجيه المستشفيات بأن يكون الحد الأقصى لزيارة المريض في اليوم الواحد بواقع عدد 2 زائرين فقط بدءًا من اليوم، وذلك حماية للمريض والزائرين والعاملين بالمستشفى، موضحة أنه تم التنبيه على الكليات والمستشفيات بأن تكون إدارة مواجهة الأزمات والكوارث في حالة انعقاد دائم والتواصل مع إدارة الجامعة في كل ما يستجد.