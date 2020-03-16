شكرا لقرائتكم خبر عن إيناس عبد الدايم تطلق الدورة الجديدة لعمل لجان الأعلى للثقافة بعد إعادة هيكلتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة بمقرري لجان المجلس الأعلى للثقافة لإطلاق الدورة الجديدة لعمل اللجان بعد إعادة هيكلتها بحضور الأمين العام الدكتور هشام عزمي.

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وخلال الاجتماع استعرضت وزير الثقافة أهداف إعادة هيكلة اللجان وآلية عملها خلال الفترة القادمة لتنفيذ السياسة العامة لخطة التنمية المستدامة 2030 وذلك بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وكذلك الوزارات والهيئات المعنية بمجال عمل كل لجنة، وشددت على ضرورة أن تبدأ اللجان اجتماعاتها فورًا سواء بحضور الاجتماعات أو باستخدام وسائل التواصل الحديثة في الاجتماع نظرًا للتغيرات التي تمر بها البلاد على أن يوفر المجلس الآلية والطريقة التي يتفق عليها مقررو وأعضاء اللجان في تواصلهم.

وأكد الأمين العام أن اللجان الحالية تمثل جميع الأساتذة والمشتغلين والمهتمين بمجال كل لجنة، مشيرًا إلى إقامة مؤتمر عام للجان كل ستة أشهر يتم خلاله مناقشة القضايا الثقافية الخاصة بالوطن على أن ينطلق أولها في سبتمبر القادم بمشاركة جميع أعضاء لجان المجلس ومقرريها.

واتفق الحضور على رفع تقرير ربع سنوي للأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة يتضمن إنجاز كل لجنة والمعوقات التي تصادف العمل لتذليلها.