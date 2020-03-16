شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج «C03» بالعاصمة الجديدة: ارتفاعه ٨٠ مترًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من الهيكل الخرساني لأول برج من الـ٢٠ برجًا الجاري تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع ٨٠ متراً، ويتكون من (دورين بدروم- دور أرضى- ١٥ دوراً متكرراً)، بمساحة مبانى إجمالية ٧٩ ألف م٢.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم أيضاً تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهى تمثل الوحدة الأولى من حوالى ٤٠ ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.

وأضاف «عباس» أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متراً، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.