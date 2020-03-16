شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع انتشار فيروس «كورونا».. قرار بإلغاء سوق الثلاثاء بكفر الزيات ومنع دخول التجار الغرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، قرارًا بإلغاء سوق الثلاثاء، غدًا، بمدينة كفر الزيات لمنع انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخصوص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19).

وسيتم التنبيه على التجار بعدم الحضور، لأنه لن يسمح بدخول المدينة لأي تاجر من الغرباء عن المدينة، وسوف تشكل لجنة تضم مجلس مدينة كفر الزيات، والعميد تامر طنطاوي، مأمور مركز كفر الزيات، والمقدم هادي سالم، رئيس مباحث كفر الزيات، والرائد إبراهيم موسى، رئيس إدارة مرور كفر الزيات، وشرطة المرافق، لتطبيق ذلك القرار.

جدير بالذكر أن سوق الثلاثاء المقام بمدينة كفر الزيات يعد من أكبر الأسواق بمحافظة الغربية، حيث يتردد عليه المواطنون من 3 محافظات مجاورة، خاصة مع تواجد كبير للتجار بالسوق لبيع المفروشات والملابس، وقد أحدث هذا القرار ارتياحًا كبيرًا بين المواطنين نظرًا للأعداد الكبيرة التي تتخطي الآلاف التي تتوافد على سوق الثلاثاء أسبوعيًا بمدينة كفر الزيات.