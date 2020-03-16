أخبار مصر اليوم .. الصحة العالمية: مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة في مقدمتها إعلان الصحة العالمية أن مصر وعمان فقط تمتلكان نظام مراقبة قوى لمواجهة كورونا.

حيث أشاد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بالطريقة التي تعاملت بها السلطات في مصر مع فيروس كورونا، مؤكدا أن مصر وعُمان هما الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتان تملكان "نظام مراقبة قوي يعتمد على الأحداث".

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر في مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية الأمريكية، أن مصر عملت بشكل جيد من أجل احتواء المجموعات منذ بداية الحدث، أو ظهور الأعراض لدى السياح، ومن ثم الاتصالات والسيطرة عليها داخل المجتمع لكى لا تنتشر على نطاق أوسع.

تعليم القاهرة: قناة تعليمية تنقل المناهج من ثالثة ابتدائى حتى ثالثة ثانوى

اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ومحمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات وجميع موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية لمناقشة تدشين قناة تعليمية لمديرية تعليم القاهرة تبث المناهج الدراسية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي، حيث بدأ بالفعل بعض معلمي المواد الدراسية بتصوير شرح المواد المختلفة استعدادا لبثها علي موقع المديرية تيسيرا علي الطلبة وأولياء الأمور.

وأكد مدير المديرية على التزام الجميع بتعليمات الوزارة والمحافظة حرصا علي مستقبل الطلبة وصحة وسلامة الجميع، ومتابعة ذلك مسئولية كل من مدير عام ووكيل الإدارة ومديري المدارس، كما تتابع غرفة العمليات المركزية بالمديرية كافة الإجراءات، وتنفيذ التعليمات، وتتواصل مباشرة مع المحافظة والوزارة.

متحدث الرئاسة: الدولة تتحرك بخطة شاملة لمكافحة فيروس كورونا (فيديو)

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مبلغ الـ 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا يخصص كاحتياطي لخطة الطوارئ لمكافحة هذا الفيروس أو لأي تداعيات قد تكون محتملة خلال الفترة المقبلة في إطار مكافحته، لافتا إلى أن هناك خطة شاملة للدولة تتحرك فيها كافة الأجهزة والوزارات على المستوى المركزى في القاهرة أو في المحافظات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف السفير بسام راضى خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة "شعبى اف ام"، أن هذه الخطة الشاملة يتم تنفيذها بشكل متناغم بين الأجهزة، ومبلغ الـ 100 مليار جنيه يتم وضعه تحت تصرف الخطة، لمواجهة الطوارئ أو للإجراءات الاحترازية وهذا المبلغ تم تخصيصه من موازنة الدولة ويتم توفيره من قبل وزارة المالية.

وزارة التموين: جميع السلع متوفرة بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرجاء المؤتمر الصحفى الذى كان مقرر عقده باوزارة الْيَوْمَ الإثنين لتوقيع عقد الشراكة بين الوزارة وشركة رانچيس الفرنسية لإدارة أسواق الجملة وتقديم نتائج ومخرجات المرحلة الأولي من دراسة الدعم الفني لرفع كفاءة منظومة أسواق الجملة وبتمويل مقدم من قبل وكالة التنمية الفرنسية وبرعاية السفارة الفرنسية بالقاهرة، انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعي قدماً لتحديث وتنظيم أسواق الجملة في ربوع البلاد ،مما سينعكس على توفير السلع للمواطنين بكميات كبيرة وتخفيض أسعارها وبما يخدم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030 .

محافظ الجيزة يقرر إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية ضمن خطة مواجهة كورونا

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ايقاف جميع الأسواق الاسبوعية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين .

وفى سياق متصل، قررت محافظة الجيزة إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة والاحياء والمراكز والمدن والمديريات.

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اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: النتيجة جاهزة وإعلانها بحد أقصى غدا

قال المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنه لا يمكن الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة باصوات المحامين من كافة المحافظات، لافتا إلى أن اللجنة العامة فى انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وأوضح أبو دقة، أنه لا يمكن إعلان النتائج قبل وصول كافة الأحراز، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل تلك الأحراز عصر اليوم أو مساء اليوم، مضيفا أنه سيتم إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح غد الثلاثاء.

وزارة الزراعة تكشف حقيقة دخول جراد بمنطقة "فوكة" بمطروح

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح، وقال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، إنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكة شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه وبالمعاينة تبين الآتي: "عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوى، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة ورصد أى وحدات، تم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا بعدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد".

غدا.. انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار خفيفة بالقاهرة والصغرى بالعاصمة 13 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ، وانخفاض الحرارة 5 درجات، كما يشهد الوجه البحرى طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة .

وأكد الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﺧﻔﻴﻔﺔ اﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح نشطة، وشمال الصعيد طقس داﻓﺊ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واأﺗﺮبة، ويشهد جنوب الصعيد طقس ﺣﺎر ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻻﺗﺮبة.

انتهاء الهيكل الخرسانى لأول برج بالعاصمة الإدارية بارتفاع 80 متراً.. فيديو

اعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأول برج من الـ20 برجاً الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو البرج (C03) بارتفاع 80 متراً، ويتكون من (دورين بدروم - دور أرضى - 15 دوراً متكرراً)، بمساحة مبانى إجمالية 79 ألف م٢.

وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه تم أيضاً تركيب أول وحدة من وحدات الواجهات الألومنيوم والزجاج سابقة التصنيع، وهى تمثل الوحدة الأولى من حوالى 40 ألف وحدة سيتم تصنيعها بالصين ليتم تركيبها بالأبراج.

صور.. وزير الكهرباء يخضع لفحص كورونا قبل دخول مبنى الوزارة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة مرض كورونا المستجد من خلال تطبيق الكشف على جميع من يدخل ديوان عام الوزارة للتأكد من سلامته، حيث خضع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة و جميع قيادات الوزارة للكشف الطبى وتم التأكد من أن درجة الحرارة طبيعية بين 36 و37 درجة.