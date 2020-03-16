شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تكشف حقيقة دخول جراد بمنطقة "فوكة" بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح، وقال الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية ، إنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكة شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه وبالمعاينة تبين الآتي: "عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوى، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة ورصد أى وحدات، تم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا بعدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد".

وأضاف رئيس مكافحة الآفات أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية، وتهيب وزارة الزراعة كافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وأثارت البلبلة.

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وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عن عدم رصد أى من أسراب جراد دخلت الأراضى المصرية بسب السيول والامطار والعاصفة الترابية التي شهدتها البلاد اليومين الماضيين، مؤكدة أن الوضع آمن ونكافح تجمعات فردية للحشرات.

وقال المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن لجان المكافحة لم ترصد دخول اسراب جراد الى الاراضى المصرية ، والوضع أمن بسب الطقس السيىء والعاصفة الترابية التى شهدتها البلاد الأيام المقبلة ، مضيفا أن إدارة مكافحة الجراد ، و بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى ، كأجراء احترازى لمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى.

وأضاف مدير مكافحة الجراد أنه يتم حاليا مكافحة حشرات منفردة ولايوجد تجمعات أيضا لحوريات الجراد ، ونواصل مكافحة اى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة أن وجدت بعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الامطار والتى ينتج عنها كساء اخضر ، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر ، هناك لجان مستمرة فى عملها على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد.