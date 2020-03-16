شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات فى دولة إسبانيا، عن تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة.

وفيما أعلنت الحكومة الإسبانية حالة من الطوارئ، وذلك جراء تفشى فيروس "كورونا"، فى ظل حالة من الهلع انتابت العديد من دول العالم وخاصة أوروبا، على خلفية انتشاره فى العديد من دول القارة العجوز.

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وكانت السلطات المعنية فى دولة إسبانيا، قد أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 100 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما احتشد المواطنون فى إسبانيا فى البالكونات والشرفات الخارجية بعد إعلان الحكومة الإسبانية حظر التجوال فى البلاد منعا لتفشى كورونا، وقررت إسبانيا فرض حظر التجوال لمدة 15 يوما، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد، وكانت قد أعلنت اسبانيا عن إصابة 1500 شخص فى يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض فى البلاد، بحسب مسئولى الصحة.

وتعد إسبانيا ثانى أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التى سجلت أكثر من 15000 إصابة.