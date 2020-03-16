شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة العالمية للعائدين من السفر: اعزل نفسك حتى لو لم تشعر بالمرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت منظمة السياحة العالمية تعليمات مشددة للمسافرين بين الدول فى ظل انتشار فيروس كورونا، وطالبتهم بالحفاظ على أمانهم والسفر بمسؤولية باتباع الإرشادات البسيطة والفعالة، وأضافت "على أى شخص يسافر واجب العناية بنفسه وللآخرين، لا أعذار ولا استثناءات".
وأوضحت المنظمة أنه مع تطور وضع فيروس كورونا COVID-19 ، يواصل العديد من الأشخاص حول العالم السفر لقضاء وقت الفراغ ، للعمل ولأسباب إنسانية حيوية آخرى، مطالبة أى شخص يرغب فى السفر استشارة الهيئة الصحية الوطنية الخاصة به أولا.
وأضافت: "أنت تتحمل مسؤولية الحفاظ على سلامتك والآخرين، فإذا مرضت أثناء السفر، قم بعزل نفسك واطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن"، وإذا عدت من وجهة تعاني من فاشية COVID-19 ، فابق في المنزل وأعزل نفسك قدر الإمكان، حتى لو لم تشعر بالمرض.
ولفتت المنظمة، إلى أنه إذا بدأت تشعر بالإعياء وتعتقد أنك قد يكون لديك COVID-19، اتصل بمقدم الرعاية الصحية المحلي، واتبع تعليماتهم وابقوا بالمنزل، ما لم يُنص على خلاف ذلك، وأفضل طريقة للبقاء آمنًا أثناء السفر هي اتباع أحدث إرشادات منظمة الصحة العالمية عن كثب قدر الإمكان، وفى مقدمتها اغسل يديك بانتظام وبشكل كامل ، وتجنب المصافحة أو لمس وجهك، وحاول الابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وحيثما أمكن، حافظ على مسافة متر واحد على الأقل بينك وبين الآخرين.
وأعلنت منظمة السياحة العالمية نفسها تعليق جميع أحداث المنظمة و المخطط لها حتى 30 أبريل، بسبب تفشى فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، لافته إلى أنه سيتم تقييم إعادة الجدولة إلى تواريخ لاحقة اعتمادًا على مزيد من التطور للوضع الحالي.
وقالت المنظمة أن القرار جاء بعد تفشي COVID-19 في جميع أنحاء العالم ، حيث تقوم منظمة السياحة العالمية بتطبيق بروتوكولات الصحة العامة بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية والسلطات الإسبانية ، باعتبارها البلد المضيف لمنظمة السياحة العالمية.
وكانت منظمة السياحة العالمية قد أعلنت قيامها باتصالات عاجلة مع الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك لبدء برنامج مشترك لتقليل تأثير تفشى فيروس كورونا على قطاع السياحة، وتقديم المعونة للدول التى تحتاج ذلك، وذلك بعد أن شهد قطاع السياحة العالمى خسائر غير مسبوقة منذ بداية 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر السياحة العالمية للعائدين من السفر: اعزل نفسك حتى لو لم تشعر بالمرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.