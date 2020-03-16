شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حقوق الإنسان بالداخلية يقود زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة بأسوان والأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على مراكز وأقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتى أمن "أسوان، الأقصر" للاطلاع على الإجراءات المتبعة لإستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان وإستمراراً لتنفيذ خطة المرورات على كافة المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين فى سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

ووجه قطاع الخدمات الطبية قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على (رجال الشرطة والمحتجزين، وكذا المواطن المتردد على مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المديريتين) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

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يأتى هذا إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية وسعيها الدائم فى تطوير ورفع معدلات الأداء الأمنى، إدراكاً لأهمية الأمن فى تدعيم مسيرة الوطن نحو التقدم لمستقبل أفضل، وتحقيق الأمن والإستقرار وجودة الحياة للمواطنين.







