شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الصحة تكشف طرق تقوية المناعة الجسدية لمواجهة عدوى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة التى تستهدف رفع المناعة الذاتية للجسم، ما يسهل قدرته على مواجهة الأمراض الفيروسية فى ظل تفشى مرض كورونا حول العالم، حيث قالت وزارة الصحة والسكان أن العسل الأبيض معزز للمناعة، مع ضرورة حصول الفرد على ملعقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحا لما له من فائدة فى رفع المناعة، وتنقية مسار الهواء بالجهاز التنفسي .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن كوب من عصير الجزر بالبرتقال يرفع المناعة، حيث أن عصير الجزر بالبرتقال مصدر لأهم الفيتامينات خاصة فيتامين أ المعزز للجهاز المناعي والبرتقال أغني فاكهه بفيتامين ج، والذى يحمى من الأمراض المعدية .

وأشارت الوزارة، إلى أن طبق السلطة الخضراء يعزز المناعة، فالخضار الطازج هو مصدر غني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعا يحتوى على خضروات من كل لون وهو الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر والخيار والجرجير والفجل والبصل والخس والبنجر .

كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن آليات استقبال المرضى المشتبه فى إصابتهم بكورونا بمستشفيات الحميات، حيث يتم استقبال الحالات وفحصها والتعرف على التاريخ المرضى ومدى اختلاط الشخص أو تواجده بمنطقة موبوءة بالفيروس كورونا المستجد والتعرف إذا كان لدية أعراض تنفسية وخيمة.

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