صور.. الصحة تكشف طرق تقوية المناعة الجسدية لمواجهة عدوى كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن سلسلة من النصائح الهامة التى تستهدف رفع المناعة الذاتية للجسم، ما يسهل قدرته على مواجهة الأمراض الفيروسية فى ظل تفشى مرض كورونا حول العالم، حيث قالت وزارة الصحة والسكان أن العسل الأبيض معزز للمناعة، مع ضرورة حصول الفرد على ملعقة من العسل الأبيض على كوب ماء صباحا لما له من فائدة فى رفع المناعة، وتنقية مسار الهواء بالجهاز التنفسي .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن كوب من عصير الجزر بالبرتقال يرفع المناعة، حيث أن عصير الجزر بالبرتقال مصدر لأهم الفيتامينات خاصة فيتامين أ المعزز للجهاز المناعي والبرتقال أغني فاكهه بفيتامين ج، والذى يحمى من الأمراض المعدية .
وأشارت الوزارة، إلى أن طبق السلطة الخضراء يعزز المناعة، فالخضار الطازج هو مصدر غني بالفيتامينات والمعزز للمناعة، وللحصول على كامل الفائدة تجعل طبقك متنوعا يحتوى على خضروات من كل لون وهو الأحمر مثل الطماطم والفلفل الأحمر والخيار والجرجير والفجل والبصل والخس والبنجر .
كانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن آليات استقبال المرضى المشتبه فى إصابتهم بكورونا بمستشفيات الحميات، حيث يتم استقبال الحالات وفحصها والتعرف على التاريخ المرضى ومدى اختلاط الشخص أو تواجده بمنطقة موبوءة بالفيروس كورونا المستجد والتعرف إذا كان لدية أعراض تنفسية وخيمة.
وقالت وزارة الصحة والسكان، فور وصول المريض لمستشفى الحميات يتم حجزه فى غرف العزل بالمستشفى منعا لنقل العدوى، كما أن المستشفيات بها غرف عزل للمريض والأطباء والتمريض المخالطين الذين يقومون بالعلاج، وتطبيق البروتوكول العلاجي الموحد على المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يتم متابعة درجة حرارة المريض على مدار 24 ساعة وقياسها كل 8 ساعات، ويتم عمل أشعة على الصدر والتحاليل اللازمة، وارتداء الملابس الوقائية فورًا حال ثبوت إصابة المريض بفيروس كورونا.
واستكملت وزارة الصحة والسكان، يتم أخذ عينة مزدوجة من فم وأنف المريض لاكتشاف اى نوع فيروس سواء أنفلونزا أو برد وليس تحليل كوفيد -19 فقط، موضحًه أنه تم إنشاء قسم الرعاية المتوسطة حديثًا داخل المستشفيات لاستقبال مرضى المصابين بفيروس كورونا، مضيفًه أنه يوجد أسرة للرجال والسيدات كبار وصغار للتعامل السريع مع الحالات كما يتم توفير غرف الرعاية المركزة
وأشارت إلى أن المريض يتحول إلى قسم العزل، لو ظهرت نتيجة العينة الخاصة للمريض سلبية ولديه بعض الأعراض المرضية التنفسية المتوسطة يتم استكمال علاجه داخل المستشفى، مؤكدًا أن لو نتيجة تحليل الخاصة بالمريض كانت إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل المريض فورًا لإحدى مستشفيات العزل سواء النجيلة في مطروح أو غيرها.
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