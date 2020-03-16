شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة على الحياة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غدا فرص أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى وتمتد للقاهرة .

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن فرص الأمطار قد تستمر لنهاية الأسبوع ولكنها خفيفة وغير مؤثرة وفرصها محدودة .

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود نشاط للرياح أيضا ولكنها غير مؤثرة على الحياة اليومية، مناشدا المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء فى ظل الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى يبدأ غدا .

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد ، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة ، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.