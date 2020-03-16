شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين: النتيجة جاهزة وإعلانها بحد أقصى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، إن نتيجة الانتخابات قد تكون جاهزة، إلا أنه لا يمكن الإعلان عنها قبل وصول الأحراز الخاصة باصوات المحامين من كافة المحافظات، لافتا إلى أن اللجنة العامة فى انتظار صناديق محافظات بعيدة مثل شمال سيناء وأسوان والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية.

وأوضح أبو دقة، أنه لا يمكن إعلان النتائج قبل وصول كافة الأحراز، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تصل تلك الأحراز عصر اليوم أو مساء اليوم، مضيفا أنه سيتم إعلان النتيجة فور وصول الصناديق بحد أقصى صباح غد الثلاثاء.

وطالب المستشار أحمد أبو دقة، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعضاء الجمعية العمومية من أنصار المرشحين المحتشدين بمقر النقابة العامة بالتحلى بالصبر وتفهم الأمر، قائلا: "الموضوع محتاج صبر، أنا بقالى 26 ساعة قاعد على الكرسى"، رافضا الإعلان عن أية مؤشرات أولية لنتيجة الانتخابات، مطالبا المحامين بانتظار إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمى من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، وغادر مقر النقابة العامة للمحامين عقب ختام حديثه مع المحامين.

كانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات.

وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة: "بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففى النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".