شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى صينية توثق لحظات تعافى خبير فلك عمره 98 عامًا من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثقت إحدى المستشفيات الصينية لحظة شفاء خبير فلك صينى يدعى هان تيانكي يبلغ من العمر 98 عاما، حيث عرضت شبكة تلفزيون CGTN الصينية، اليوم الاثنين، جانب من إجراء الأطقم الطبية في المستشفى التحاليل اللازمة لخبير الفلك العجوز بعد التأكد من تعافيه من فيروس كورونا القاتل.

والتقط بعض الممرضين الصور التذكارية معه بعد نقله إلى غرفة عادية غير معزولة لشفائه من كورونا.

كانت قد ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن 14 شخصا توفوا بفيروس كورونا يوم الأحد ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات بالمرض إلى 3213 فى أنحاء البلاد، وسجلت جميع حالات الوفاة فى إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 13 منها في ووهان عاصمة الإقليم.

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وأوضحت اللجنة اليوم الاثنين أنه جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة يوم الأحد انخفاضا من 20 حالة فى اليوم السابق، ويرفع الرقم إجمالى عدد الإصابات المؤكدة فى البر الرئيسى للصين إلى 80860 حالة.

على جانب آخر، ذكرت مصلحة الدولة الصينية للإحصاء، اليوم الاثنين، أنه رغم أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جلب صدمات كبيرة نسبيا للأنشطة الاقتصادية، إلا أن تأثيراته قصيرة الأجل ويمكن السيطرة عليها إلى حد كبير.

وأضافت المصلحة - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم بشأن وضع الاقتصاد الصيني - أن الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة انخفض بنسبة 13.5% على أساس سنوي خلال أول شهرين من عام 2020، حيث عطل تفشي فيروس كورونا أنشطة المصانع وسلاسل التوريد، وانخفض الناتج في قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 15.7%، بينما سجلت قطاعات إنتاج وإمدادات الكهرباء والطاقة الحرارية والغاز والمياه تراجعا نسبته 7.1% على أساس سنوي، كما شهد قطاع التعدين انخفاضا نسبته 6.5% في الناتج.

وأشارت المصلحة إلى أنه بسبب تأثير الفيروس، ارتفعت الخدمات المرتبطة بالإنترنت والاستهلاك عبره بشكل ملحوظ، حيث بلغت مؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الاتصالات وبرمجيات الانترنت بنسبة43.3% و41.4%، بزيادة 13.2 و11.3 نقطة مئوية عن تلك الخاصة بأنشطة الأعمال الخدمية.