شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تفرض غرامة 3 ملايين كرونة لمن ينتهك قرار حظر التجول بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة التشيكية، فرض قيود على الحركة فى كافة أرجاء البلاد حتى 24 مارس، تجنباً لإنتشار فيروس كورونا على نطاق واسع.

وقال رئيس الحكومة أندريه بابيش، إن الناس في جميع أنحاء البلاد يجب ألا يغادروا منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، وقد تُفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون.

كما لن يسري حظر حرية التنقل على الرحلات الضرورية للأسرة لتوفير الضروريات الأساسية للحياة ، مثل شراء الطعام أو الأدوية أو الأدوات الصحية أو أعلاف الحيوانات أو توفير الخدمات المصرفية أو البريدية اللازمة الخدمات أو التزود بالوقود.

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يمثل الإعلان أكبر الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار COVID-19، ووصل عدد الحالات المؤكدة لفيروس الكورونا في جمهورية التشيك إلى 293، وقد تم عزل أكثر من 5000 شخص.

وأصيب ثلثا الذين تم تشخيصهم في الخارج ، وثلثهم داخل الجمهورية التشيكية، والمصدر الأكثر شيوعًا للعدوى هو إيطاليا، حيث أصيب 74.5 % من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالمرض في جمهورية التشيك بالمرض هناك.

وصعدت الحكومات في جميع أنحاء العالم القيود المفروضة على حركة مواطنيها للحد من انتشار وباء الكورونا ، الذي أودى بحياة ما يقرب من 5800 شخص مع أكثر من 153،000 مصاب على مستوى العالم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.