شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 255 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 255 بعد تشخيص حالات جديدة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين تلك الحالات 157 مريضاً على الأقل فى المستشفيات، وخمسة جاري إدخالهم المستشفى، فى حين يخضع 34 آخرين للعلاج فى المنزل، كما تماثل 4 مرضى للشفاء .

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو - في مؤتمر صحفي - أن السلطات ستغلق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية لمدة 5 أسابيع علىالأقل، فى إطار سلسلة من الإجراءات الصارمة الجديدة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وأضاف نتنياهو أنه يُستثنى من الحظر محال "السوبر ماركت" والصيدليات ومحطات الوقود، كما تقرر حظر جميع التجمعات العامة التي يزيد عدد أفرادها على 10 أشخاص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أمس /الأحد/ أنها تلقت تقارير عن 10 وفيات و20 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أمس، ما رفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 3202 وفاة و81023 إصابة حتى نهاية أمس.



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وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع حالات الوفيات كانت في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وأن حالات الإصابة الجديدة جاءت بواقع 4 حالات في مدينة "ووهان" بمقاطعة "هوبي" و16 حالة وافدة من الخارج ليصل العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 111 حالة.



وأوضحت اللجنة أنه من بين 16 حالة وافدة جديدة، كانت هناك 5 حالات في بكين و4 حالات في مقاطعة تشجيانغ و3 حالات في شنجهاي و3 حالات في مقاطعة قانسو وحالة واحدة في مقاطعة قوانغدونغ.



وجاءت حالات الإصابة الوافدة المسجلة في بكين أمس بواقع 3 من الولايات المتحدة وواحدة من إيطاليا وأخرى من إسبانيا.