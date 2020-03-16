شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طريقة تعامل مستشفيات الحميات مع المشتبهين بإصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات استقبال المرضى المشتبه فى إصابتهم بكورونا بمستشفيات الحميات، حيث يتم استقبال الحالات وفحصها والتعرف على التاريخ المرضى ومدى اختلاط الشخص أو تواجده بمنطقة موبوءة بالفيروس كورونا المستجد والتعرف إذا كان لدية أعراض تنفسية وخيمة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، فور وصول المريض لمستشفى الحميات يتم حجزه فى غرف العزل بالمستشفى منعا لنقل العدوى، كما أن المستشفيات بها غرف عزل للمريض والأطباء والتمريض المخالطين الذين يقومون بالعلاج وتطبيق البروتوكول العلاجي الموحد على المشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، يتم متابعة درجة حرارة المريض على مدار 24 ساعة وقياسها كل 8 ساعات، ويتم عمل أشعة على الصدر والتحاليل اللازمة، وارتداء الملابس الوقائية فورًا حال ثبوت إصابة المريض بفيروس كورونا.

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واستكملت وزارة الصحة والسكان، يتم أخذ عينة مزدوجة من فم وأنف المريض لاكتشاف اى نوع فيروس سواء أنفلونزا أو برد وليس تحليل كوفيد -19 فقط، موضحًه أنه تم إنشاء قسم الرعاية المتوسطة حديثًا داخل المستشفيات لاستقبال مرضى المصابين بفيروس كورونا، مضيفًه أنه يوجد أسرة للرجال والسيدات كبار وصغار للتعامل السريع مع الحالات كما يتم توفير غرف الرعاية المركزة

وأشارت إلى أن المريض يتحول إلى قسم العزل، لو ظهرت نتيجة العينة الخاصة للمريض سلبية ولديه بعض الأعراض المرضية التنفسية المتوسطة يتم استكمال علاجه داخل المستشفى، مؤكدًا أن لو نتيجة تحليل الخاصة بالمريض كانت إيجابية لفيروس كورونا يتم نقل المريض فورًا لإحدى مستشفيات العزل سواء النجيلة في مطروح أو غيرها.

وأوضحت أن طاقم التمريض مجهز للتعامل مع كافة الحالات، واستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا فى عيادات منفصلة عن العيادات الخاصة بالمرضى بأمراض أخرى لمنع اختلاط حالات اشتباه بفيروس كورونا بباقي المرضى