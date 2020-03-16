شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مكافحة أمراض الصدر: كورونا لايؤثر على الجنس ويسبب "فشل كلوى وتنفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر، أن فيروس كورونا ليس له أى تأثير نهائيا على العملية الجنسية بين الرجال أو السيدات سواء قبل الإصابة بالفيروس أو حتي بعدها، وتابع: الفيروس له تأثير مباشر على الجهاز التنفسي والكلى فيحث فى الجهاز التنفسى التهاب رئوي ثم يتطور الوضع لفشل تنفسي، أما بالنسبة لتأثيرة على الكلي فإنه ينتقل فى الدم إلى الكلي محدثا "فشل كلوي" للبعض .

وأضاف الدكتور عصام المغازي رئيس جمعية مكافحة التدخين كيل وزارة الصحة سابقا لليوم السابع، أنه ينبغى الاهتمام بالنظافة الشخصية والتقليل من الذهاب للأماكن المزدحمة مع تقليل الزيارات، والاهتمام بفكرة العزل المنزلي الذي يستهدف تقليل الاختلاط بين المواطنين ما يقطع الطريق على مسألة نقل العدوي، وبالتالي انحسار الإصابات بين المواطنين.

Advertisements

وكان أكد الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر أن جهاز البصمة فى المؤسسات وأوراق البنكنوت الملوثة بـ"فيروس كرونا" تنقل العدوى، وقال: فيروس كورونا يعيش على الأسطح ومنها أوراق البنكنوت والعملات المعدنية وأجهزة البصمة لمدة 10 ساعات وبالتالى فإن استعمالها بعد أشخاص مصابين ينقل العدوى.

وأوضح الدكتور عصام المغازى رئيس جمعية مكافحة التدخين وأمراض الصدر وكيل وزارة الصحة سابقا، أن فيروس كورونا تحور 3 مرات الأولي عام 2003 وعرف باسم السارس والثانية فى 2013 وعرف باسم متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وفي أواخر 2019 حيث عرف بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور عصام المعازى أن النصيحة الذهبية فى الوقاية من الكورونا تتمثل فى تنظيف اليد وغسلها جيدا بالماء والصابون بشكل مستدام مع تقليل المصافحة والعناق مع بعضنا البعض وتابع : هناك اجراءات لابد من العمل بها وهي تتضمن طهي الطعام جيدا والعطس والكح فى منديل والتخلص منه بشكل يكافح العدوي.