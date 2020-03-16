شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” مجموعة من الأدعية التى يتضرع بها المواطنون لحمايتهم من الأمراض والأسقام فى ظل انتشار فيروس كورونا بمعظم دول العالم، وإليكم أحد هذه الأدعية. Advertisements تحصنت بذى العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحى الذى لا يموت، اللهم اصرف عنا الوباء، بلطفك يا لطيف، إنك على كل شىء قدير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعاء للتحصن من الأوبئة والأمراض.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.