شكرا لقرائتكم خبر عن "زى النهاردة".. وفاة الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم رحل عن العالم العربي والإسلامي، الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق، والذي أثر فى العالم العربي والإسلامي، حيث ولد شيخ الأزهر الأسبق فى قرية بطرة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية فى شهر أبريل عام 1917 .

وتلقى الشيخ جاد الحق، تعليمه الأولى في كتاب القرية في كتاب الشيخ سيد البهنساوى، فحفظ القرآن على يده ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بالمعهد الأحمدي بطنطا، وأنهى هناك المرحلة الابتدائية به، وانتقل عقب ذلك إلى المرحلة الثانوية، واستكملها في القاهرة في معهدها الديني بالدراسة، وبعد اجتيازه لها التحق بكلية الشريعة، وتخرج فيها سنة 1944، حاصلا على الشهادة العالمية، ثم نال تخصص القضاء بعد عامين من الدراسة، وكان الأزهر فى هذا التوقيت يعطي لمن يحصل على العالمية في الشريعة أن يتخصص في القضاء لمدة عامين.

ثم عين الشيخ جاد الحق، أمينا للفتوى بدار الإفتاء المصرية 1953 ثم عاد إلى المحاكم الشرعية قاضيا في سنة 1954، وانتقل إلى المحاكم المدنية 1956 وعين مستشار بمحاكم الاستئناف 1976، قبل أن يعين مفتيًا للديار المصرية أغسطس 1978، وعين جاد الحق وزيرًا للأوقاف في يناير 1982، وظلَّ بها شهورًا قليلة، واختير بعدها شيخًا للجامع الأزهر في 17 مارس 1982 واستمر في المنصب حتى وفاته.

وقد أصدر الشيخ جاد الحق عددا من المؤلفات، والتى حصل من خلالها على عدد من الجوائز القيمة، فقد حصل على وشاح النيل من مصر وهو أعلى وشاح تمنحه الدولة في سنة 1403 هـ / 1983 بمناسبة العيد الألفي للأزهر، وو سام "الكفاءة الفكرية والعلوم" من الدرجة الممتازة من المغرب، وجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام سنة (1416 هـ / 1995).