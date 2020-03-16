شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف ممدوح السباعى برئاسة قطاع الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصد السيد القصير وزبر الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، قرارًا بتكليف الدكتور ممدوح السباعى، رئيسا لقطاع الإنتاج خلفا للدكتور أيمن عبدالعال، حيث تولى "السباعى" عددًا من القطاعات سابقا أبرزها: الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومديرًا للبرنامج القومى لمكافحة الذباب ، وغيرها من المناصب القيادية بالوزارة.

وقال ممدوح السباعى ، إن السيد القصير وزير الزراعة كلفه بتنفيذ خطط عاجلة وواضحة لتفعيل دور قطاع الإنتاج كأحد أدوات الاستفادة من البحوث الزراعية في المجال التطبيقي بمختلف المحافظات.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وقعا بروتوكول تعاون وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، بمقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني في مصر وإعادة تشغيل المزارع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بطريقة متطورة واقتصادية من خلال صغار المربين (مشروع البتلو) بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير أجود أنواع سلالات لحوم وتحت إدارة وإشراف شركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير بغرض تحقيق نسبة أرباح مقبولة لصغار المربين.

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وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن البرتوكول نموذج للتعاون بين الدولة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الدولة في توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور ومصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسعي لرفع كفاءة المشروعات المملوكة لها، مشددا على ان البروتوكول يستهدف إعادة تأهيل المزارع المغلقة وتوفير فرص عمل لصغار المربين.

وأوضح وزير الزراعة أن البرتوكول يقدم نموذجا مشرفا في آليات التعاون، من أجل تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتشغيل الشباب، واستقدم سلالات محسنة، مشيراً إلى أن العمل سيبدأ من الغد، وخاصة أن الأدوار ووجبات كل طرف محددة، وتقدم وزارة الزراعة المزارع التابعة لمحطات مركز البحوث الزراعية، وتتولي مؤسسة مصر الخير تتولي تشغيلها، وجهاز الخدمة الوطنية يوفر السلالات، موضحا أن الوزارة سوف تقوم أيضا بتوفير الرعاية البيطرية.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستسير في ذلك الدرب في مشروعات أخرى بهدف رفع كفاءة الاصول والاستغلال والأمثل لها بما ينعكس على زيادة العائد وتطوير مزارع الإنتاج الحيواني بمختلف المحافظات وتوفير فرص العمل.