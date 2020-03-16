ضبط تاجر بحوزته 6 أسلحة نارية وبيضاء في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، أحد الأشخاص وبحوزته 4 قطع أسلحة نارية "غير مرخصة" وقطعتي سلاح أبيض و1052 طلقة مختلفة الأعيرة. معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبوالمطامير بمديرية أمن البحيرة، أفادت قيام أحد الأشخاص (تاجر-مقيم بدائرة المركز) بحيازة أسلحة نارية وذخائر "بدون ترخيص". Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه بمحل إقامته وبتفتيش منزله عُثر على (4) قطع أسلحة نارية "بندقية آلية-2 بندقية خرطوش-طبنجة" و(1052) طلقة مختلفة الأعيرة، و2 سلاح أبيض "سيف، بلطة". بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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