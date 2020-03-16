مباحث الأحداث تضبط 3 أشخاص يستغلون الأطفال في التسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة العميد دكتور حمدي النهري، مدير الإدارة، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط قضايا استغلال الصبية في أعمال التسول، واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.

وأسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9 أطفال، وبحوزتهم مبلغ مالي من متحصلات استجدائهم المارة.

كما تم ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالي من متحصلات استجدائهم للمارة.

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كما أسفرت الجهود عن ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم)، وبصحبتها ابنيها (طفلين)، وبحوزتها مبلغ مالي.

وبمناقشتهم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أقروا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص في استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم في أعمال التسول، واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة، وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.