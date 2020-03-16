ضبط شخصين لنصبهما على الشباب بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالاشتراك مع آخر، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بدعوى توفير فرص عمل بإحدى الدول العربية.

كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الإدارة بغرب الدلتا تلقت بلاغًا، من بعض الأشخاص بمحافظة الغربية، بتضررهم من قيام شخصين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية.

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أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقهما (مقيمان بالبحيرة "لهما معلومات جنائية مسجلة"، أحدهما محبوس على ذمة قضية "جناية" بالسجن المؤبد)، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالدول العربية والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (300,000) ثلاثمائة ألف جنيه، مقابل تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم، إلا أنهما لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية للشاكين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الآخر، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم المحبوس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.