الوطنية للانتخابات: فوز المرشح محمد عبد الحكيم رشدان بمقعد ملوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتيجة الانتخابات التكميلية لدائرة مركز ملوي في المنيا بفوز المرشح محمد عبد الحكيم رشدان على المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة.

وأسفرت عملية فرز الأصوات عن حصول المرشح عبد الله محمد عبد الله خليفة على ١٧١٢٥ صوت بنسبة ٣٢,٤٨٪ فيما حصل محمد عبد الحكيم رشدان على ٣٥,٥٩٨ بنسبة ٦٧,٥٢٪ ، وبذلك يكون قد فاز المرشح محمد عبد الحكيم رشدان بمقعد دائرة ملوي بالمنيا.

ووصل المرشحان إلى دور الإعادة، ضمن 7 مُرشحين خاضوا الجولة الأولى، وشارك فيها 79481 ناخبًا أدوا بأصواتهم، كان الصحيح منها 76776، والباطل 2702.

Advertisements

وحصل أبو زيد وشهرته صابر عبدالحكيم مرشح مستقبل وطن على 26576 صوتًا، وعبدالله محمد عبد الله خليفة وشهرته عبدالله خليفة على 10375 صوتًا، في جولتهما الأولى.

وأُجريت الانتخابات لخلو مقعد الدائرة، بوفاة النائب أحمد فرغلي وشهرته "أحمد شرموخ"، يوم 8 ديسمبر الماضي.

ويشرف على الانتخابات 152 مستشارًا وعضوًا من وزارة العدل موزعين على كافة اللجان الفرعية بدائرة مركز ملوي، ويصل إجمالي عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت بنطاق الدائرة 444 ألف و 867 ناخب، مقسمين على 85 مركز انتخابي، و 153 لجنة فرعية موزعة كالآتي (79 مدرسة، و2 وحدة صحية، ووحدة بقرية شعراوي، ومجمع طبي بقرية دروة، و4 معاهد أزهرية، ومعهد الشهيد بقرية أم قمص، ومعهد فتيات أم قمص، المعهد الأزهري بقرية بني خالد، والمعهد الابتدائي بقرية سان جورج).