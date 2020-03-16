بعد إصابة بعضهم.. الأمن يضبط طرفي مشاجرة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية وبحوزتهم 4 قطع سلاح ناري وذخائر. تبلغ لمركز شرطة ديروط (بمديرية أمن أسيوط) بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بناحية إحدى القرى بدائرة المركز. انتقلـت على الفور قوة أمنية لمكان البـلاغ وضبـط طرفي المشاجرة (6 أشخاص) وبحوزتهم (4 فرد خرطوش و16 طلقة لذات العيار)، وتبين إصابة بعضهم برش خرطوش لتلقى العلاج اللازم، وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب حدوث مشادة كلامية حول خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تطورت إلى مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بالأسلحة بحوزتهم محدثين ما بهم من إصابات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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