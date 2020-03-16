محافظ القاهرة يوجه بمراقبة الأسواق والمحلات لمنع التلاعب بالأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مدير مديرية التموين، بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار ومنع التجار من احتكار السلع أو إخفاءها بقصد المغالاة في أسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية.

وشدد محافظ القاهرة، على مديرية التموين، القيام بحملات للتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع ومراقبة الغش التجاري والتأكد من تاريخ الصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة وجود رقابة على أسعار المنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات.