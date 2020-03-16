الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء.. غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ،وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من تلك المواقع والرياح نشطة.

ويسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار ونصف إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 3 ونصف متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 18

شبين الكوم 12 18

طنطا 12 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 14 17

بلطيم 15 17

مطروح 12 16

السلوم 10 17

سيوة 11 21

بورسعيد 15 18

دمياط 15 19

الزقازيق 13 18

الإسماعيلية 12 19

السويس 13 20

العريش 12 20

رفح 11 19

رأس سدر 15 20

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نخل 10 19

نويبع 18 23

طابا 16 22

كاترين 08 14

الطور 15 23

شرم الشيخ 17 26

الغردقة 18 27

مرسى علم 17 26

الفيوم 13 21

بنى سويف 12 21

المنيا 12 23

أسيوط 13 24

سوهاج 14 25

قنا 15 28

الأقصر 15 29

أسوان 15 29

أبوسمبل 15 30

الوادى الجديد 15 29

شلاتين 21 29

ابو رماد 22 28

حلايب 22 27

رأس حدربة 23 27

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