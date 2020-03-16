بدء اجتماع محلية البرلمان لمناقشة العجز في الإدارات الهندسية بالمحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: بد أمنذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزي في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية. ويشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي سيناقش أيضًا طلب الإحاطة المقدم من النائب يسري الأسيوطي في ذات الموضوع.

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