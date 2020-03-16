بحضور وزير التنمية المحلية.. لجنة برلمانية تناقش عجز المهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يشارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم بحضور كل من المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وعدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي.

وتضمن الاجتماع، مناقشة تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة على المخالفات .