محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:
أعلنت محافظة الجيزة، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها الاثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات، وإجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.
كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.
اقرأ أيضا:
السيسي يوجه الحكومة بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين
كانت هذه تفاصيل خبر الجيزة تقرر إخلاء مدينة الطلبة خلال فترة تعطيل الدراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.