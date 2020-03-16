الجيزة تقرر إخلاء مدينة الطلبة خلال فترة تعطيل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان لها الاثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات، وإجراءات التطهير والنظافة لكافة المبانى خلال فترة تعطيل الدراسة.

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كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع برئيس الوزراء ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

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