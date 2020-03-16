محافظ الجيزة: إيقاف الأسواق العشوائية وحظر الشيشة بالمقاهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حظر تواجد الشيش بالمقاهي والكافيتريات وحال مخالفة ذلك يتم ضبطها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة لتلك القرارات.

ووجه اللواء أحمد راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وأجهزة المرافق بتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامه المواطنين، كما وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحد من انعقاد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات ذات الكثافة العالية.

كما وجه محافظ الجيزة، بتكثيف تعليق الملصقات وإرشادات التوعية في الأماكن العامة والجهات التابعة للمحافظة والمدارس والجامعات إضافة إلى المرور على المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم للتأكد من إجراءات التطهير والنظافة خلال فترة تعطيل الدراسة.

Advertisements

واتخذت محافظة الجيزة عدة إجراءات خاصة بالعمل بديوان عام المحافظة والدواوين التابعة لها بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات لتوفير بيئة عمل صحية آمنة للموظفين بما يضمن إنسيابية العمل بكفاءة وفعالية حيث وجه المحافظ بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصه بالنظافة والتعقيم والتطهير بكل مكاتب ديوان المحافظة.

كما قرر محافظ الجيزة، إيقاف جميع الأسواق الأسبوعية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة تنفيذ القرار والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة للمواطنين.

وشملت قرارات محافظ الجيزة، إخلاء مدينة الطلبة من جميع الطلبة والطالبات خلال فترة تعطيل الدراسة ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة بالغرف والمطابخ والحمامات وإجراءات التطهير والنظافة لكافة المباني خلال فترة تعطيل الدراسة.

وشدد محافظ الجيزة، على تنظيم حملات يومية لغلق كافة السناتر التعليمية واستقبال بلاغات المواطنين بشأن وجود أي سنتر ما زال يعمل وتوجيه حملات فورية للغلق.