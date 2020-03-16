"لارتفاع نسبة العكارة".. قطع المياه عن 10 مناطق بالجيزة حتى الثالثة عصرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) حتي الساعة 3 عصر اليوم.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن ذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجري نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، أبو النمرس، وجزيرة الدهب، وامبابة، مما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة، وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسي للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخري وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.

وأعلنت الشركة، أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.​