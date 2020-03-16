وزير التعليم العالي يبحث مع لجنة الفيروسات التنفسية إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا شبل:

عقدت لجنة الفيروسات التنفسية، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الأحد، اجتماعًا طارئاً؛ لبحث آخر التطورات المتعلقة بجهود الوقاية من فيروس كورونا، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار، القائم بعمل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف حاتم، والدكتور محمد عوض تاج الدين، وزيري الصحة السابقين.

وأكد وزير التعليم العالي جاهزية المستشفيات الجامعية واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الفيروس تسبب في تشكيل حالة طوارئ عامة، ويثير قلقا دوليًا، مطالبًا بالاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للحد من انتشاره.

وأكد في بيان له، الاثنين، على ضرورة وجود خارطة طريق واضحة وخطة عمل خلال المرحلة القادمة؛ لمتابعة أي مستجدات لفيروس كورونا، وكيفية التعامل معه.

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واستمع الوزير لمقترحات أعضاء اللجنة، وأكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأٍسبق، أن لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وظيفة تعليمية، وأخرى علاجية، مطالبًا بضرورة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأٍسبق، الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة عام ٢٠٠٣، في التعامل مع فيروس "سارس"، والخطة الشاملة التي وضعتها الدولة للقضاء على "إنفلونزا الطيور" في ٢٠٠٥، وتصديها لفيروس "إنفلونزا الخنازير"، مشيرًا إلى أن مصر لديها خبرة كبيرة للتعامل مع مثل هذه الظروف الصعبة.

وأكد أعضاء اللجنة على أهمية نشر الصحة التعليمية بين هيئة التمريض، وحماية الأصحاء في المنازل، والاهتمام بالنظافة العامة، وأهمية تنمية وعي المواطن البسيط، عبر أطباء متخصصين بمختلف الوسائل المرئية، والمسموعة، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقدم الدكتور "عبد الغفار" الشكر لأعضاء اللجنة، مطالبًا بضرورة إعداد تقرير خلال الأيام القادمة يتضمن الوضع الحالي لفيروس كورونا، من حيث أعداد المرضى الحاليين، وعدد حالات الشفاء وحالات الوفيات، والحالات المتوقع إصابتها بالفيروس، والاحتياجات المطلوبة، وما تم التوصل إليه من توصيات حول الفيروس، وإعداد تقرير دوري أسبوعي؛ خاص بجهود مواجهة الفيروس، مؤكدًا على تقديم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمة لأعضاء اللجنة لتفعيل دورها فى الحد من انتشار الفيروس.