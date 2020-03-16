مسئول بـ"المجتمعات العمرانية" يتفقد العمل بمشروع الإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة.

واستهل بهجات ومرافقوه جولتهم بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بموقع 266 عمارة "إسكان اجتماعي"، وتشمل أعمال تنسيق الموقع (الأرصفة – اللاند سكيب – البردورات - الإنترلوك)، وأعمال المرافق وتشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق، مشيداً بما تم تنفيذه من أعمال، ومطالباً باستمرار بذل مزيدٍ من الجهد للانتهاء من المشروع بالصورة اللائقة، لتسليم المواطنين الوحدات كاملة المرافق والخدمات.

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وتفقد بهجات، مشروع 1185 عمارة "إسكان اجتماعى"، وتم التأكيد على ضرورة زيادة معدلات تنفيذ أعمال الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام وأعمال الزراعة، والانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية، والالتزام بمواعيد التسليم للمواطنين بالتزامن مع الانتهاء من الخدمات بالمشروع، مشيداً بنسب الإنجاز ومدى متابعة طاقم الإشراف من الجهاز لجميع الأعمال الجارية بالمشروع.

من جانبه أشار المهندس أشرف فتحى محمود، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية، وملعب ثلاثى، بموقع (266 عمارة) إسكان اجتماعي بالمدينة، وجارٍ تنفيذ سوق أخرى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 80%، وكذا تنفيذ مدرسة للتعليم الثانوى بنسبة إنجاز بلغت أكثر من 65%، ومبنى وحدة صحية بنسبة إنجاز بلغت حوالى 75%.

وبالنسبة للمشروعات الخدمية بموقع (1185) عمارة إسكان اجتماعى بالمدينة، أضاف رئيس الجهاز: أنه جارٍ تنفيذ عدد 6 أسواق تجارية، منها عدد 3 أسواق تجارية أوشكت على الانتهاء، وجارٍ تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسي(ابتدائي - إعدادي)، ومدرسة للتعليم الثانوي، وقسم شرطة ملحق به وحدتا سجل مدني، وإطفاء، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد 3 حضانات أطفال، و3 وحدات صحية، بنسب إنجاز متقدمة بتلك المشروعات.