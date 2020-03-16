مصر | من بينهم أم.. ضبط 3 أشخاص لاستغلال الأطفال في أعمال التسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بينهم أم.. ضبط 3 أشخاص لاستغلال الأطفال في أعمال التسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، في ضبط ثلاثة أشخاص؛ لقيامهم باستغلال الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة، بالقاهرة.

حيث وجهت إدارة رعاية الأحداث، بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط قضايا استغلال الصبية فى أعمال التسول واستجداء المارة من أجل تحقيق أرباح مادية.

أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وذلك حال تواجده بأحد المناطق بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبصحبته 9أطفال، وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم المارة.

وكذلك ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبصحبتها أبنائها 3 أطفال، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات استجدائهم للمارة.

وتمكنت أيضا من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم، وبصحبتها ابنيها طفلين وبحوزتها مبلغ مالى.

وبمناقشتهم أقروا بمزاولتهم نشاطًا إجراميًا تخصص فى استغلال الأطفال عن طريق استخدامهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، من أجل تحقيق أرباح مادية بطريقة غير مشروعة وأن المبالغ المالية المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لحماية النشء ومكافحة جرائم استغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة، وحفاظا علي حقوق الأطفال في المعيشة الكريمة وعدم تشريدهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل قتل زوج لزوجته ببولاق الدكرور، وتبين أن الزوج يعاني من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، أن يوم الواقعة حدثت مشادة كلاميه إثر خلافات أسرية سابقة، قام على إثرها الزوج بقتلها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة، حبس الزوج المتهم بقتل زوجته، ببولاق الدكرور، فيما أمرت بتشريح جثه الزوجة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد هشام الطماوي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة، بقيام شاب بقتل زوجته، بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وسرعة ضبط مرتكبها، وتوصلت التحريات الأولية إلى قيام المتهم بقتل زوجته إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.