مصر | ضبط تشكيل متهم بالسطو على محطات المياه في الشرقية

ضبط رجال قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي لارتكاب جرائم السطو المسلح على محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالشرقية.

وتلقى مركز منيا القمح، بلاغا من عاملين بشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الكائنة بدائرة المركز ومشرف بذات الشركة ومُقيم بدائرة مركز بلبيس"، بقيام 6 مجهولين بتهدديهم بسلاح ناري.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل، برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية، عن تحديد مرتكبي الواقعة الشقي خطر، عاطل 42 سنة والسابق اتهامه في 18 قضية "قتل، مخدرات سرقة، سرقات متنوعة، مشاجرة، سرقة وسائل نقل".

وكان بحوزة أحدهم والدلوف إلى المحطة محل عملهم وسرقة (4 موتور مياه - صاروخ - 30 بلية مختلفة الأحجام، دسك - 6 مفتاح قاطع تيار كهربائي - 1 اسطوانة بوتاجاز - 2 جهاز ميكروسكوب 2 جهاز قياس كلور - 2 جهاز كمبيوتر).

كما ضبط شقيق الأول عاطل، 47 سنة، السابق اتهامه في 21 قضية "قتل، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، سرقة، مشاجرة" و6 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت عن ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس بمحل إقامتهم وبحوزة المتهمان الأول والثاني سلاحين أبيض "سنجة، مطواة".

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كما أمكن ضبط المتهم السادس حال استقلاله سيارة ملاكي بالقرب من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان وبحوزته سلاح ناري "بندقية آلية وبخزينتها 15 طلقة من ذات العيار" والمتهم السابع بمحل إقامته.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثامن وتكوينهم تشكيل عصابي يتزعمه المتهم الأول تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات الخردة من داخل محطات الصرف الصحى بالإكراه.

وأضافوا بقيام المتهم السادس بالاتفاق معهم لسرقة محطة معالجة مياه الصرف الصحى.

وفي سبيل تنفيذ مخططهم أعدوا لذلك الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وسيارة نصف نقل.