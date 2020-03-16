أخبار مصر | "سعودي": رجائي عطية نقيبا للمحامين بفارق 9 آلاف صوت عن عاشور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعودي": رجائي عطية نقيبا للمحامين بفارق 9 آلاف صوت عن عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح النقابي، إن الوضع الحالي بشأن انتخابات النقابة مطمئن للغاية ولا يوجد أي داع للقلق بشأن تأخر النتيجة، موضحا: النتيجة جاهزة إلا أنه وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجهة المشرفة على الانتخابات، فلن يتم إعلان النتيجة الرسمية إلا بعد الاطلاع على جميع محاضر الفرز، وعدم الاكتفاء بالفاكسات.

وأشار إبراهيم في بيان له: "هذه العملية تم الاتفاق عليها لتعطي مزيدا من التأكيد والضمانات على عدم التزوير، في ظل إمكانية تزوير بعض نتائج اللجان".

وعلق رجائي عطية: فاز في انتخابات نقابة المحامين بفارق حوالي 9 آلاف صوت وفق رصد غرفة العمليات الخاصة بالقائمة من جميع اللجان الفرعية بالمحافظات، وأيضا لجان القاهرة والجيزة، كما أنه أيضا هناك تقدم لمرشحي القائمة لعضوية المجلس وحصولهم على نسب أصوات جيدة.

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كان تنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.