أخبار مصر | اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وعددهم 32 أمًا فائزة، وفقا المعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية.

وتقدم لهذا العام 762 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وانطبقت الشروط على 404 أمهات، بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة. ومن المقرر أن يتم غدا إعلان أسماء الأمهات الثلاث الأوائل على مستوى الجمهورية، والأم المثالية لكل محافظة، كذلك اسم الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم بديلة وأم شهيد شرطة، وأم شهيد قوات مسلحة. وأوضحت وزيرة التضامن نيفين القباج، أن شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020، تضمنت عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم.

وأشارت وزيرة التضامن نيفين القباج، أن من الشروط قدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه.

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ولفتت وزيرة التضامن نيفين القباج، إلى الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات.

ونوهت وزيرة التضامن نيفين القباج، بضرورة الإعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة، وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

وذكرت وزيرة التضامن نيفين القباج، أن الشروط الخاصة بمسابقة الأم المثالية لعام 2020، أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية.

وأردفت وزيرة التضامن نيفين القباج، أنه من الشروط، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء.

كما اشترطت المسابقة، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الابن غير القابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.