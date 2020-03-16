أخبار مصر | الصحة العالمية: هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن التدخين لا يقي من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، وأن الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم لديهم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم.
وأكدت المنظمة، أن استخدام التبغ بما فيه الشيشة يفاقم خطر الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن هناك عددا من الدول ضمن منطقة إقليم شرق المتوسط والتي تضم ٢٢ دولة في آسيا وأفريقيا، حظرت استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم لمنع انتشار العدوى مثل الإمارات، الأردن، تونس، السعودية، سوريا، عمان، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، باكستان.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وفي أثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.
وقال مدبولي: كنا أوضحنا منذ بدء الإعلان عن ظهور هذا الفيروس أننا أعلنا عن خطة واضحة من ثلاث مراحل، الأولى وهي المرحلة الاحترازية، والإجراءات الوقائية المختلفة، والمرحلة الثانية وهي مع بدء ظهور حالات بالفعل، وكيفية التعامل معها، والمرحلة الثالثة والتي ندعو الله ألا تأتي وهي تفشي الوباء، متابعًا: نتابع الموقف وعدد الإصابات محدودة بالمقارنة بما هو قائم على المستوى العالمي.
وشدد رئيس الوزراء على أننا نواجه الموضوع بمنتهى الوضوح والحسم في وقت مبكر، لأننا نتحدث عن عدد الطلاب في المدارس يبلغ نحو 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي و3 ملايين طالب في الجامعات وهو ما تمثل نسبته 25% من إجمالي عدد أفراد الشعب المصري.
ونوه بأن الأمر استدعى اتخاذ قرار بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس؛ حفاظا على أرواح وصحة أولادنا، ولمنع عملية الاختلاط.