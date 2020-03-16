أخبار مصر | الصحة العالمية: هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: هذه الفئة أكثر عرضة للإصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن التدخين لا يقي من فيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه في الواقع التدخين يؤدي إلى الوفاة، وأن الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية كامنة من الممكن أن تتفاقم لديهم بسبب التدخين، هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 الوخيم.

وأكدت المنظمة، أن استخدام التبغ بما فيه الشيشة يفاقم خطر الإصابة بكورونا، مشيرة إلى أن هناك عددا من الدول ضمن منطقة إقليم شرق المتوسط والتي تضم ٢٢ دولة في آسيا وأفريقيا، حظرت استخدام الشيشة في المقاهي والمطاعم لمنع انتشار العدوى مثل الإمارات، الأردن، تونس، السعودية، سوريا، عمان، العراق، فلسطين، قطر، الكويت، باكستان.