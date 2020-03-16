أخبار مصر | نائب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب يطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب محمد المسعود عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق والضرب بيد من حديد لمواجهة أي احتكار للسلع في مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع، وعدم استغلال المواطنين فى قوت عيشهم، مشددًا على تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاهتمام بالمواطنين وتوفير السلع الأساسية لهم وخاصة محدودي الدخل.

وقال المسعود في بيان، اليوم الاثنين، إن مجلس النواب واجه هذه الظاهرة السلبية من خلال تشريع تمت الموافقة عليه وهو القانون الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتي ينص على تغليظ عقوبة احتكار المواد التموينية، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 15 لسنة 2019.

وطالب بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات المقررة بالقوانين على كل من يمارس هذه الظاهرة السلبية ويحتكر السلع ويستغل هذه الظروف للتربح لمصلحته الشخصية على حساب المواطنين.

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