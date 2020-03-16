أخبار مصر | "الري" تكشف موعد انتهاء عكارة نهر النيل وعودة المياه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الري" تكشف موعد انتهاء عكارة نهر النيل وعودة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس محمد هنداوي، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الموارد المائية والري، بأنه خلال أيام قليلة ستنتهي عكارة مياه نهر النيل وتعود لطبيعتها، مؤكدًا أن تسبب عكارة مياه مخرات السيول التي كانت تصب في مجرى النيل، أدى إلى تغيير لونها إلى الأصفر.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن مناسيب المياه بالترع والمصارف آمنة، وأنه حاليا جاري إزالة الإطماءات من السدود والبحيرات في مدن البحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء.

وكشف هنداوي، أن وزارة الموارد المائية والري وبما يتوافر لها من إمكانات تعتبر قد حققت الاستفادة القصوى من موجة الأمطار والسيول الأخيرة خاصة في المناطق الريفية والزراعية والجبال.

كانت قد شهدت محافظات الجمهورية كافة، الأسبوع الماضي موجة حادة من التغيرات المناخية والأمطار والسيول، رفعت على إثرها وزارة الري حالة الطوارئ القصوى والاستنفار العام.

وفي سياق آخر عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس الأحد، لتقييم الإجراءات الحكومية كافة، فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة الطقس السيء الذي شهدته البلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

ويهدف الاجتماع إلى التعرف على كل المعوقات التي واجهتها بعض الجهات الحكومية في أثناء الأزمة، وذلك لتجنبها في الفترات المقبلة أو في أي مواقف مشابهة.

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وكانت مصر تعرضت لموجه من الطقس السييء وتعرضت بعض المحافظات إلى سيول حيث وصل كمية الأمطار إلى 500 مليون قدم مكعب من المياه.

وناشد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية ومتابعة الإرشادات التي تنشرها كافة وسائل الإعلام لمنع الإصابة بفيروس "كورونا المستجد"، وكذلك تقليل الخروج لحمايتهم.

ولفت رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الإجراءات التي اتخذت لإقامة الصلوات في المساجد والتي اتخذها وزير الأوقاف، وكذلك الإجراءات التى اتخذتها الكنائس؛ من أجل منع انتشار هذا المرض.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والإعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من غد الأحد الموافق 15 مارس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد مؤتمرًا صحفيًا، أمس السبت، بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ والاعلام، وذلك للإعلان عن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قرار تعليق المدارس تم اتخاذه من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء اجتماع عقده رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء صباح أمس السبت، لعرض الموازنة الجديدة المقترحة للعام المالي 2020-2021، وأثناء متابعة التطورات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وخاصة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الأيام الماضية أنه أصبح وباء عالميا.