أخبار مصر | عاجل.. تعديل مواعيد الرحلات الاستثنائية لنقل المصريين العالقين بالسعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تعديل مواعيد الرحلات الاستثنائية لنقل المصريين العالقين بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، بأنه تم تعديل مواعيد الرحلات الجوية الاستثنائية التي تقوم شركة مصر للطيران بتسييرها لإعادة المواطنين الذين دخلوا إلي السعودية بتأشيرات عمرة أو زيارة أو سياحة والمقيمين الحاصلين على تأشيرة خروج نهائي العودة إلى أرض الوطن.

وذلك في إطار المتابعة للإجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات السعودية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وما يتبعها من تأثيرات على المواطنين.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم، حيث سيتم تسيير رحلتان يومياً من جدة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة يومياً من المدينة المنورة إلى القاهرة حتى يوم ٢٠ مارس، ورحلة واحدة من أبها إلى القاهرة يوم ٢٠ مارس.

وتدعو القنصلية العامة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل عن طريق الوسائل التالية:

هاتف عمليات القنصلية العامة في جدة 0500054094.

البريد الالكتروني للقنصلية العامة في جدة [email protected]

هاتف عمليات مصر للطيران 8008200140.

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