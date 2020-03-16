أخبار مصر | برلماني مشيدا بقرار إغلاق السناتر: ينهي شبح الدروس الخصوصية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني مشيدا بقرار إغلاق السناتر: ينهي شبح الدروس الخصوصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بقرار تأجيل الدراسة أسبوعين للطلاب بجميع المدارس والجامعات، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع وضع خطة لمكافحة الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية والمحافظين الذين بدأوا إغلاق سناتر الدروس الخصوصية بلا رجعة.
وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجهود تساعد في القضاء على الدروس الخصوصية التي ترهق أولياء الأمور، حيث تخوض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ سنوات حربا شرسة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والعمل على الحد منها حرصا على مصلحة الطلاب وأولياء الأمور.
وأضاف أنه في مثل هذا الوقت من العام يبادر أولياء الأمور بحجز الدروس الخاصة بالعام الدراسى الجديد لأبنائهم، طوابير من الطلاب كل منهم ينتظر دوره ليحجز مقعده الخاص مع أباطرة الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن بيانات بحث الدخل والإنفاق، تكشف أن الدروس الخصوصية تلتهم ما يزيد عن ثلث الأموال التى تصرفها الأسر على تعليم أبنائها سنويا بنسبة تصل إلى 39.4%.
وأكد أهمية الخطوة المتخذة مع شركات المحمول الثلاثة لتقديم الخدمة للطلاب على بنك المعرفة مجانا، والتصفح على المواقع التعليمية دون محاسبة الطالب عليها وتقدم مجانا له حتى تساعده في المذاكرة.
وأوضح أنها قد تكون بداية لكسب ثقة الطلاب وأولياء الأمور للاعتماد على ما تتيحه الوزارة من خدمات ومواد علمية مبسطة بدلا من الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من،أمس الأحد، الموافق 15 مارس وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة غلق الصالات والمراكز الرياضية "الجيم" تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وكإجراء وقائى واحترازى ولمنع عملية الاختلاط للحد من انتشار فيروس كورونا.
ووجه المحافظ لنوابه ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لغلق كافة المراكز الرياضية بالعاصمة حرصًا على الصحة العامة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه خلال 24 ساعة من صدور توجيهات رئيس الوزراء بغلق السناتر التعليمية تمكنت المحافظة من غلق 350 مركز تعليمي ( سنتر ) بالعاصمة، مؤكدا أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى.
وأشار المحافظ إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لغلق جميع المراكز التعليمية والرياضية.