شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة طوخ يفرض غرامة 5 آلاف جنيه على المقاهي بسبب «الشيشة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد خيري، رئيس مجلس مدينة طوخ، إنه سيتم فرض غرامة ٥ آلاف جنيه للمقاهي التي تقدم «الشيشة»، مؤكدًا أنه سيتم غلقها فورًا ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

وأضاف «خيري»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه أصدر قرارًا بحظر عرض اللحوم مكشوفة بمحال الجزارة، وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحال التجارية بالشارع، مشددًا على أنه سيتم عمل حملات يومية، بالاشتراك مع وزارتي الصحة والتموين والطب البيطري، لتفعيل هذه القرارات فورًا.