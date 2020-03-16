شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة أطباء الأسنان يطالب بتأجيل الانتخابات لمنع انتشار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور صلاح العباسى، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، بطلب رسمي لمجلس النقابة، واللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى، لتأجيل عقد انتخابات التجديد النصفى، المقرر لها الجمعة 26 مارس 2020، وإعادة إجراءاتها للمواعيد المناسبة التي تراها اللجنة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار مرض الكورونا.

وأوضح العباسى، في طلبه لمجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، أن مقرات الغالبية العظمى من النقابات الفرعية بالمحافظات، مساحتها صغيرة، ومُغلقة مما يسهل من انتشار الوباء، مشيرا إلى أن طلبه يهدف للحفاظ على صحة أطباء الأسنان بصفة خاصة، وجميع المواطنين العاملين بالنقابة ومقراتها بشكل عام، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع.

وكانت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الخميس 26 مارس الجارى، بالإضافة إلى الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس 2020.

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وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، القوائم النهائية لأسماء المرشحين بانتخابات التجديد النصفى، على كافة المستويات النقابية، "النقيب العام لأطباء الأسنان، عضوية مجلس النقابة العامة، رئيس نقابة فرعية، عضو مجلس نقابة فرعية"، وأوضحت القوائم النهائية، تنافس 10 أطباء على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم: الدكتور سعيد الباسطى، الدكتور أحمد الزين، الدكتورة أميمة المحلاوى، الدكتور ياسر الجندى، الدكتور خيرى المرسى، الدكتور إيهاب هيكل، الدكتور حسام أبو ساطى، الدكتور أحمد توفيق، الدكتور أحمد أبو زيد، الدكتورة ميران سلطان.

وأعلنت اللجنة فوز عدد من المرشحين بالانتخابات بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافته إلى أن كل مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، مشيرة إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عامًا، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا، وتلقت اللجنة طعنا واحدا ضد المرشح على مقعد شمال الصعيد.